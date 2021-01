Ségur de la Santé : 6 mois plus tard, certains personnels d’EHPAD attendent toujours leur revalorisation salariale !

M. Nicolas Meizonnet interroge M. le Ministre des solidarités et de la santé sur la revalorisation de la rémunération du personnel en EHPAD dépendant de la fonction publique territoriale.

En effet, si les personnels d’EHPAD de la fonction publique hospitalière bénéficient depuis fin 2020 de la revalorisation salariale de 183 € telle que définie par le Ségur de la Santé, ceux de la fonction publique territoriale attendent toujours la publication du décret prévu par l’article 48 du PLFSS 2021, qui fixe le versement d’un complément de traitement indiciaire à compter du 1er septembre 2020. Ce retard est indécent et injuste.

C’est pourquoi M. Nicolas Meizonnet rappelle au Ministre des solidarités et de la santé l’engagement qui oblige le Gouvernement, lui demande quand ce décret sera publié et attire son attention sur l’exigence de récompenser dans les plus brefs délais le travail, le courage et l’exemplarité des personnels d’EHPAD, en particulier durant la crise sanitaire actuelle.