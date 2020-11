Question écrite de Nicolas Meizonnet sur les Mineurs Non Accompagnés et demande leur expulsion

Nicolas Meizonnet interroge le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur les Mineurs Non Accompagnés et demande leur expulsion

M. Nicolas Meizonnet alerte M. le ministre de l’Intérieur sur l’explosion de l’insécurité provoquée par les mineurs non accompagnés. Le nombre croissant d’immigrés clandestins mineurs (ou faux-mineurs) dans toute la France, pudiquement appelés « mineurs non accompagnés », sont à l’origine d’une accélération significative et insupportable de la délinquance. Ceci n’est plus réservé aux grandes villes puisque même les villes de moins de 5000 habitants sont désormais victimes de délits, voire de crimes, commis par ces étrangers dans leur majorité sans droit ni titre, et parfois majeurs comme l’actualité récente nous l’a tragiquement montré. C’est le cas, par exemple dans la commune de Sommières, dans ma circonscription, où le maire s’est vu contraint de prendre un arrêté instaurant un couvre-feu afin de faire face à la multitude d’actes malveillants de la part de ces individus à l’égard de « braves innocents sur lesquels le sort s’acharne, des gens aux revenus modestes » selon ses propres mots.

De plus, de nombreux policiers, du Gard notamment, m’ont témoigné du fait que les MNA sont totalement libres d’aller et venir sans contraintes alors que les citoyens français honnêtes sont, eux, susceptibles d’être contrôlés et verbalisés pour non-respect du confinement. Cette différence de traitement est totalement inadmissible

et cette situation n’est plus tenable. M. Nicolas Meizonnet demande donc au ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin de faire appliquer la loi dans son entièreté et sa rigueur, de soumettre réellement ces mineurs au confinement et de tout mettre en oeuvre pour que ces individus au comportement inapproprié, délictuel ou criminel puissent être rendus expulsables du territoire national.