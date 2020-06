Question écrite de Ludovic Pajot sur la situation des EHPAD face au risque de canicule

M. Ludovic Pajot attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des EHPAD confrontés au risque de canicule à venir. La crise sanitaire liée au Covid-19 qui a frappé notre pays ces dernières semaines a durement éprouvé nos EHPAD. Les résidents ainsi que le personnel soignant de ces établissements ont payé un lourd tribut durant cette crise qui n’est hélas pas terminée, avec l’apparition de nouveaux cas chaque jour ainsi que la perspective de plus en plus probable d’une seconde vague à l’automne. Alors que ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ont été sérieusement fragilisés, voici que se profile désormais un nouveau pic de chaleur estivale qui fait craindre la résurgence de nouveaux épisodes de canicule. Les résidents de ces EHPAD sont particulièrement exposés aux risques liés à ces fortes chaleurs et il est indispensable de tout mettre en œuvre pour les protéger, alors que près de 10 500 résidents sont décédés depuis le mois de mars. Dans cette optique, de nombreux établissements ont dû ou vont devoir mettre en place des aménagements techniques pour limiter les risques, notamment concernant les systèmes de climatisation afin de limiter le risque de transmission du virus via les aérosols. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir lui faire un état des lieux de l’application du plan national canicule dans les EHPAD ainsi que des mesures qui pourraient être prises rapidement pour ces établissements et ainsi les aider à faire face aux risques liés aux vagues de chaleur à venir, et ce afin d’assurer une protection maximale à nos personnes âgées.