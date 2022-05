Alors que le « pass vaccinal » est levé depuis le 14 mars 2022 et que l’obligation du port du masque est levée partout où elle demeurait (à l’exception des établissements de santé) ce jour, lundi 16 mai 2022, M. Nicolas Meizonnet remet, une nouvelle fois, en cause le bien-fondé de la suspension des personnels médico-sociaux (soignants, agents administratifs, pompiers, ambulanciers…) non-vaccinés. Pour rappel, le 15 septembre 2021, l’obligation vaccinale pour ces métiers est entrée en vigueur et ce sont plus de 15 000 personnels médico-sociaux qui ont été suspendus depuis.