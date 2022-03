Transporteurs, agriculteurs, pêcheurs… hier des héros, aujourd’hui les grands oubliés !

Transporteurs routiers, agriculteurs, pêcheurs, taxis, ambulanciers, entreprises de travaux publics… hier, à l’heure

des confinements pendant la pandémie de Covid-19, une grande majorité d’entre eux ont continué héroïquement à

exercer leur métier sans faillir pour ravitailler la Nation.

Grâce à eux, la France a tenu bon !

Pourtant, aujourd’hui confrontés à la flambée du prix du carburant, ils sont les plus mal lotis et les plus maltraités par le

gouvernement Macron ! Pire que ça, ils sont méprisés !

Et beaucoup de ces corps de métiers n’ont même pas été consultés ni même inclus dans le plan “Résilience” de Matignon : une honte !

Nous, élus du Rassemblement National, nous exigeons donc :

que le gouvernement reçoive en urgence les

professionnels de tous les métiers dont le carburant est la

des mesures sectorielles et des aides directes cohérentes

à la réalité économique et structurelle de chaque branche

concernée ;

à la réalité économique et structurelle de chaque branche

concernée ;

Comme l’a proposé Marine Le Pen, une TVA à 5,5%, au lieu des 20% actuellement en vigueur, sur le prix des carburants,

du gaz et de l’électricité est l’une des premières mesures d’urgence à mettre en place. Une mesure à compléter par l'annulation pure et simple des deux dernières augmentations de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), ce qui permettrait de baisser le litre de gazole et d’essence respectivement de 44 et de 34 centimes !

N’en déplaise à messieurs Macron et Castex, qui veulent les réduire au rang de forçats, corvéables à merci, « quoi qu’il en

coûte », les Français qui se battent au quotidien peuvent compter sur leurs Députés français du Rassemblement National au Parlement européen pour les défendre et leur rendre leur argent.