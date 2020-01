Restructuration de la gare du Nord : le ferroviaire et l’aménagement du territoire sont prioritaires.

Communiqué de presse de :

Franck Briffaut, maire de Villers-Coterrêts, Président du groupe RN au Conseil Départemental de l’Aisne

Michel Guiniot, Président du groupe RN au Conseil Départemental de l’Oise

Philippe Eymery, Président du groupe RN au Conseil Régional des Hauts de France

Le projet d’aménagement de la Gare du Nord en centre commercial provoque la polémique.

Les élus RN tiennent à rappeler quelques évidences :

– Tant qu’à transformer de manière importante la gare du Nord, il faut intégrer à cette transformation la gare de L’Est dont nous rappelons qu’elle sera la gare départ du Roissy Express qui se prolongera par le barreau Creil Roissy.

– La fonction première d’une gare est ferroviaire. Or, une des conséquences du projet actuel pour les voyageurs des TER, notamment ceux venant de Picardie, est d’allonger leur cheminement de la descente du train à la sortie de gare : les voyageurs de la SNCF n’ont pas à être pénalisés par les impératifs d’un centre commercial.

– Il y a une véritable incohérence à demander aux collectivités (Beauvais, Creil , Villers-Cotterêts, Noyon) d’aménager leurs espaces gare, à lancer la redynamisation des centres-villes par l’Action Cœur de Ville et en même temps implanter un centre commercial Gare du Nord qui va capter la clientèle des navetteurs au détriment des commerces des villes de destination.

Il est dommage que ce projet n’ait pas intégré les aménagements ferroviaires qu’il aurait été pertinent de réaliser afin de rectifier les « ratés » des restructurations précédentes et de remédier, au moins partiellement, aux problèmes d’accès et de saturation qui impactent l’ensemble du réseau ferroviaire nord-francilien et Hauts-de-France.

Pour les élus départementaux et régionaux du Rassemblement national, le projet actuel doit être modifié pour prendre les nécessaires adaptations et en faire un projet au service de l’intérêt général plutôt qu’un projet au service d’intérêts privés.