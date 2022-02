Politique énergétique d’Emmanuel Macron

Communiqué de presse de Marine Le Pen

Rarement dans l’histoire de France un Président de la République en fin de mandat n’aura fait preuve d’autant de cynisme pour maquiller ses mensonges, ses échecs et son absence de compréhension des enjeux énergétiques.

La visite à Belfort est avant tout le retour d’un coupable sur les lieux du pillage d’Alstom par General Electric que M. Macron a autorisé. Huit ans plus tard, 5000 emplois ont été détruits mais le président sortant n’aura pas eu un mot pour les personnes licenciées par ses erreurs, enivré par son autosatisfaction permanente.

Emmanuel Macron a tenu ensuite à faire une leçon à ses opposants sur la politique énergétique. Sans doute s’adressait-il à lui-même à travers le temps tant ses nouvelles certitudes contredisent celles exprimées par le passé.

En 2017, M. Macron augmente les taxes sur les énergies, le voilà qui se plaint des prix alors qu’il refuse de baisser la fiscalité comme je le propose.

En 2018, M. Macron annonce la fermeture de 14 réacteurs nucléaires, le voilà qui souhaite les prolonger jusqu’à 60 ans, comme je l’ai toujours défendu.

En 2019, M. Macron abandonne le projet Astrid, le voilà qui soutient un projet du même type pour 500 millions d’euros, un gâchis que j’aurais évité.

En 2020, M. Macron ferme la centrale de Fessenheim, le voilà qui veut « prolonger tous les réacteurs nucléaires en état de l’être ».

En 2021, M. Macron annonce une relance du nucléaire qu’il ne mettra jamais en place et, en 2022, des projets que nous reverrons totalement au pouvoir.

Bref, un quinquennat de revirement et de contradiction mais aussi des effets d’annonce qui ne sont pas à la hauteur des enjeux énergétiques.

Qui peut croire dans 50 parcs éoliens en mer alors que les Français ont courageusement empêché l’achèvement des parcs prévus depuis 10 ans ou la multiplication par dix des panneaux solaires quand la France a ses pics de consommation la nuit en hiver ?

Le calendrier présenté par Emmanuel Macron pour construire des réacteurs nucléaires permettra à peine de maintenir le nucléaire à 50% du mix électrique. Trop peu et trop lent, ce plan sera incapable de rebâtir une filière performante et de fournir à la France l’électricité nécessaire.

Pour ma part, je présenterai aux Français un choix totalement différent.

J’acterai des besoins bien plus réalistes en électricité, liés à mon choix de réindustrialiser et de refuser le déploiement des énergie intermittentes ruineuses. Je renforcerai l’hydro-électricité, la géothermie et lancerai un grand plan de renforcement du parc nucléaire existant et futur.

Ce plan prévoira la mise en chantier de 5 paires d’EPR2 par quinquennat pour rebâtir la filière et répondre à l’urgence énergétique. Puis un plan de charge et d’innovations pour remplacer l’ensemble de nos réacteurs quand ils auront atteint les 60 ans.

Je présenterai prochainement mon plan pour une énergie compétitive, abondante et propre grâce au nucléaire français.