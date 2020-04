L’Europe de Bruxelles passive face aux atteintes à la civilisation européenne !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud,Député français au Parlement européen

Alors que la police grecque a empêché début mars un rassemblement de plusieurs centaines de migrants désirant se rendre au port de Mytilène, sur l’île de Lesbos, pour rejoindre Athènes, ces derniers en représailles ont saccagé la Chapelle Saint-Georges détruisant l’autel, le mobilier et les icônes !

Entre affrontements de bandes de migrants afghans et défiance de la police par des migrants africains qui ne respectent pas les mesures de confinement et qui toussent intentionnellement sur les policiers en pleine épidémie de coronavirus, on apprend qu’à proximité du camp de Moria, comptant à lui seul plus 20.000 clandestins pour une île de 90.000 habitants, 5.000 oliviers centenaires ont été coupés de leurs racines par ces illégaux !

Au-delà de l’aspect environnemental, c’est un énième symbole de la civilisation européenne qui est attaqué puisque l’olivier est cultivé en Grèce depuis l’âge de bronze et est élément essentiel de l’économie grecque depuis 4.000 ans !

L’Europe de Bruxelles en favorisant l’arrivée de ces populations, en soutenant les opérations des ONG passeurs de migrants, en laissant la Grèce seule face à la submersion migratoire, se rend donc complice des atteintes portées à l’encontre des symboles de notre civilisation par ces individus qui ne veulent assurément pas s’intégrer paisiblement à nos sociétés !