Les Français attendaient d’Emmanuel Macron un plan ambitieux et lucide contre le communautarisme islamiste : les timides avancées ne relèveront pas l’immense défi…

Communiqué de Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, député français au Parlement européen

Emmanuel Macron a un train de retard et n’a toujours pas pris la mesure de la réalité. La France n’est plus confrontée à un simple « séparatisme », mais à un communautarisme de conquête qui a d’ores et déjà gangrené des pans entiers du territoire national. Les islamistes ne veulent pas « se séparer de la République » comme il le prétend, ils veulent s’emparer de la France et y instaurer leur ordre politique, culturel et religieux.

Si l’on peut voir comme des avancées la remise en cause des ELCO ou la timide critique des imams venus de l’étranger, les mesures annoncées restent floues et négligent la réalité d’une menace désormais autant intérieure qu’extérieure.

Pas un mot n’a été prononcé sur ce qui est la cause directe de ce phénomène rampant de conquête territoriale, à savoir des décennies d’immigration massive et incontrôlée. Il est illusoire et mensonger de prétendre résoudre le problème sans mettre un terme à ce qui l’aggrave davantage chaque année.

Après trois ans d’attente, les Français étaient en droit d’attendre du président de la République un plan ambitieux et lucide contre le communautarisme : force est de constater que le discours de ce soir et les annonces qu’il contenait ne relèveront pas l’immense défi qui se pose à notre pays.