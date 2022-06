Le remplacement de la population en marche !

Le remplacement de la population va être, prochainement, une réalité pour le petit village de 2.100 âmes de Callac, dans les Côtes-d’Armor, où le projet Horizon doit se développer.

Ce projet, porté par la fondation Cohen, pendant français de la fondation Soros qui aide les clandestins à venir en Europe, consiste à repeupler ce village Breton par environ 70 familles de migrants extraeuropéens avec enfants en contrepartie de la rénovation d’une partie du centre-ville.

Les migrants seraient logés et aidés par de multiples structures associatives financées par l’argent public. Les enfants non francophones seraient scolarisés à l’école du village. Et 70 emplois seraient trouvés pour ces migrants. Rappelons que près de 6 millions de Français sont sans emploi…

Cette opération, orchestrée par le fonds de dotation « Merci » de la famille Cohen, dont le coût total n’a pas été communiqué, mais est estimé à plusieurs millions d’euros, sera financée en partie par la mairie, la fondation et surtout avec 75 à 80% de subventions publiques.

À noter que si cette opération voit le jour c’est à l’initiative du député macroniste sortant de la circonscription.

Une dizaine de projets similaires devraient bientôt suivre en France.

Si les Français veulent sauver la France qu’ils aiment, ils doivent se mobiliser dimanche 19 juin pour voter et faire voter pour les candidats du Rassemblement National !