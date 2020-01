Le radicalisme islamiste dans le sport doit être éradiqué

Communiqué de presse du Rassemblement National

Organisée par la région Ile-de-France, la formation de sensibilisation à la lutte contre la radicalisation dans le monde sportif a permis de mettre en lumière l’avancée du prosélytisme islamiste au sein des associations et clubs sportifs.

Selon l’expert Médéric Chapitaux « en 2018, 12.5% des personnes identifiées en processus de radicalisation l’étaient par le biais du sport. Le sport est le principal endroit où l’on se radicalise en France. Devant le monde associatif et le lieu de culte. D’ailleurs vingt athlètes de haut niveau sont fichés S ».

Des chiffres qui confirment une tendance déjà soulignée en juillet 2015 par une note de service du renseignement territorial qui mentionnait une trentaine d’associations sportives identifiées comme pratiquant le prosélytisme religieux en France et particulièrement en Ile-de-France.

La prise de conscience des pouvoirs publics face à ce fléau qui ne cesse de gagner du terrain est cependant tardive, alors que le Rassemblement National a depuis plusieurs années alerté les autorités devant la multiplication de ces provocations communautaristes et entraves aux lois en vigueur (prières sur les pelouses, dans les gymnases, refus de la mixité, radicalisation des éducateurs…).

Cette montée en puissance du communautarisme islamiste dans un espace qui devrait être totalement imperméable au prosélytisme politique et religieux a été par ailleurs encouragée par les instances sportives internationales telles que la FIFA, qui a autorisé le port du voile pour les joueuses de football ou encore la fédération internationale de Basket qui a autorisé le port du voile dans les compétitions nationales.

Les multiples colloques, les séances de formation, les discours sur la prévention ne sont aujourd’hui d’aucune utilité si les autorités ne se décident pas enfin à passer aux actes et à faire preuve d’une fermeté intransigeante en prenant les mesures qui s’imposent :

Interdiction du prosélytisme religieux et du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement un caractère religieux au sein des structures sportives.

Interdiction de réserver, pour un motif religieux des créneaux spécifiques pour l’utilisation d’équipements sportifs.

Dissolution des associations sportives où la religion interférerait dans les décisions et la vie de l’association.

Conditionnement de l’attribution des subventions publiques aux fédérations et associations sportives au strict respect de la laïcité.

Interdiction à titre préventif pour les athlètes de nationalité française fichés S pour radicalisme islamiste de participer aux compétitions internationales.