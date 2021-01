Le Danemark dit non à l’immigration !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Président de l’Association professionnelle des magistrats, Député français au Parlement européen

Bien qu’ayant adhéré à l’Union européenne en 1973, le Danemark s’est toujours montré non asservi à l’Europe de Bruxelles.

En effet, les îles Féroé et le Groenland n’appartiennent pas à l’Union européenne pour se protéger de ses nuisances économiques. Les Danois, en plus d’avoir refusé l’euro, ont aussi rejeté le traité de Maastricht en 1992 et ont réussi à obtenir nombre de concessions de Bruxelles.

À la suite des récentes déclarations du Premier ministre Danois, Mette Frederiksen, indiquant avoir pour objectif « zéro demandeur d’asile » pour son pays, ne doutons pas que l’oligarchie eurobéate risque, évidemment, de condamner ces propos et cette orientation politique pourtant pleine de bon sens face à l’impossible assimilation de certaines populations et au coût social que l’immigration extra-européenne engendre !

Au moment où nombre de collectivités locales françaises tenues par la gauche appellent à soutenir et soutiennent financièrement sur le dos du contribuable français, l’ONG SOS Méditerranée, complice des passeurs de clandestins, celles-ci devraient prendre exemple sur leur collègue danois qui sur l’échiquier politique ne se situe aucunement à droite !