Le Conseil de l’Europe est-il une annexe du Collectif Contre l’Islamophobie ?

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Porte-parole de Marine Le Pen

Député français au Parlement européen

Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d’Occitanie

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Décidément, si on connaissait l’extrême complaisance de l’Europe de Bruxelles à l’égard de l’islamisme, le Conseil de l’Europe, lui, est en pointe en matière de promotion de l’islam conquérant en Europe !

Après la scandaleuse campagne, cofinancée par l’Union européenne, faisant la promotion du port du hijab, le Conseil de l’Europe récidive en publiant cette fois un document sur la prévention et la lutte contre le racisme et la discrimination envers les musulmans, mais qui se résume surtout à un outil visant à favoriser le développement de l’islam en Europe !

Abordant l’islam avec un regard uniquement bienveillant, sans jamais en dénoncer les dérives qui pourtant touchent lourdement notre continent et nos sociétés, ce document comprend soixante recommandations plus hallucinantes les unes que les autres à destination des 47 pays membres du Conseil de l’Europe, telles que l’enseignement de l’histoire de l’islam d’Europe, le renforcement de la participation politique des communautés musulmanes, la suppression des obstacles juridiques ou administratifs discriminatoires à la construction de lieux de culte musulman et de satisfaire aux exigences religieuses.

Avec un budget annuel de près de 520 millions d’euros financé aux trois quarts par les États membres et l’Union européenne, donc par les contribuables, il n’est plus supportable que le porte-monnaie des Européens serve à financer le prosélytisme outrancier de cette organisation intergouvernementale totalement dévoyée dont le but est l’acceptation forcée du remplacement de la population européenne. Ceci d’autant plus que le Conseil de l’Europe réclame aujourd’hui aux États d’augmenter leur participation pour compenser la perte éventuelle des 34 millions d’euros de contribution russe…