L’Allemagne veut 400.000 immigrés de plus par an !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Député français au Parlement européen

Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d’Occitanie

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

À peine après avoir prêté serment, on découvre les délires immigrationnistes du nouveau chancelier allemand, le socialiste Olaf Scholz, à la tête d’une coalition avec les Verts et le Parti libéral-démocrate, équivalent d’en Marche en France.

Alors que la précédente chancelière allemande, Angela Merkel, avait déjà ouvert grand les frontières de l’Allemagne en accueillant en 2015 plus de 1,5 million de migrants dont de nombreuses habitantes de Cologne se souviendront longtemps, ce nouveau pouvoir a prévu de faciliter l’accès à la nationalité allemande pour les enfants nés en Allemagne de parents étrangers, d’élargir la possibilité de double nationalité, de faciliter le regroupement familial, d’accueillir, aux prétextes économique et démographique, 400.000 nouveaux immigrés par an et financer les « missions de sauvetage » des migrants en mer Méditerranée !

Ces annonces ne manqueront pas de créer un nouvel appel d’air à l’immigration-invasion de la France et de l’Europe, ceci d’autant plus en l’absence de réelles frontières intérieures.

Sans aucun doute le Président Macron emboîtera, une nouvelle fois, le pas allemand dans ce domaine dont il partage d’ailleurs toute la finalité. Nous ferons tout pour l’empêcher.