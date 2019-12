La présidente du syndicat de la magistrature condamnée pour injure envers le Front National

Communiqué du Rassemblement national

Dans l’affaire emblématique dite du « mur des cons », le tribunal de Paris n’avait condamné Madame Martres, la présidente du syndicat de la magistrature, qu’au profit du général Schmitt, père d’Anne-Lorraine assassinée en 2007. Le tribunal avait débouté le Front National pour d’obscurs motifs juridiques.

Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Paris vient de rétablir le droit et de déclarer Madame Martres coupable d’injures publiques envers le Front National.

En effet, le syndicat de la magistrature, non content d’avoir fabriqué cet ignoble mur des cons, avait apposé sur la photo de certains, l’emblème du Front National, pour les taxer alors de « cons fascistes ».

Le Front National, maintenant Rassemblement National, obtient ici une très grande victoire : le syndicat de la magistrature et les syndicats de magistrats doivent cesser définitivement toute prise de position politique et abandonner leur habituelle attitude de haine à l’égard du Rassemblement national, de ses cadres et de ses adhérents.