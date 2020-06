Face à la suppression des frontières, seuls s’opposent les élus du RN au Parlement européen !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Alors que l’idéologie du libre-échange et de la libre-circulation de l’Europe de Bruxelles a entraîné une crise sanitaire et économique majeure en Europe, les députés français de tous les bords, sauf ceux du Rassemblement National, ont voté une résolution réclamant la suppression des contrôles aux frontières dans l’espace Schengen, son élargissement et encore plus de fédéralisme dans sa gestion en créant une « gouvernance européenne ».

Bien que les derniers chiffres publiés par Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, font ressortir une nouvelle explosion des passages frontaliers illégaux, les élus européens du parti Les Républicains rejettent l’idée même de contrôles stricts aux frontières extérieures de l’Union européenne et estiment que les contrôles aux frontières intérieures portent atteinte aux droits et aux libertés individuels. Quant à l’élargissement de l’espace Schengen, ils l’ont validé lors du vote final après s’être divisés sur la question un peu plus tôt. Ce parti démontre ainsi une nouvelle fois son laxisme et son double langage selon qu’il s’exprime depuis Paris ou Bruxelles.

Les frontières ont prouvé leur efficacité contre ce virus, contre les criminels et contre la submersion migratoire tout en permettant le commerce et la diplomatie. La France doit rester maître des siennes.