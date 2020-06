Emeutes et tensions ethniques aux Etats-Unis : honte aux irresponsables politiques qui tentent de propager l’incendie jusqu’en France !

Communiqué de Jordan Bardella , vice-président du Rassemblement national, député français au Parlement européen

Depuis plusieurs jours, des militants d’extrême-gauche, d’associations « indigénistes » et des responsables politiques de premier plan cherchent – par tous les moyens – à importer en France les troubles qui touchent actuellement les Etats-Unis, se réjouissant ainsi (et sans la moindre mesure) d’un climat de violences extrême, ponctué de meurtres, de lynchages et de pillages. « Hourra ! Le peuple des Etats-Unis est en ébullition » s’est félicité Jean-Luc Mélenchon.

Cela fait peu de doute que certaines méthodes des forces de police américaines posent question, mais il s’agit là de questions internes aux Etats-Unis.

Ces « incendiaires » de la République instrumentalisent un événement tragique afin de faire avancer ici, en France, un agenda idéologique absolument contraire à nos principes et susceptible de diviser encore davantage un pays en proie à des défis déjà immenses.

En voulant ajouter le poison de la guerre civile à la détresse économique et sociale qui commence à frapper les Français suite à la crise sanitaire, Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui, à ses côtés, se livrent à cette odieuse récupération à des fins électoralistes devront rendre des comptes si des troubles devaient gagner le pays dans les prochaines semaines.

Tout doit être mis en œuvre pour éviter que cette transposition ne se produise. Cela passe par la défense acharnée des principes républicains que certains ont semble-t-il décidé d’abandonner, par le rejet absolu de tout communautarisme et de ce qui le favorise, ainsi que par des actes de la part des autorités : l’interdiction par la Préfecture de Police de la manifestation prévue ce soir sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris doit être appliquée et les contrevenants, cette fois, arrêtés et sanctionnés.