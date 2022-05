Conférence sur l’avenir de l’Europe = promotion de l’immigration de masse !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Député français au Parlement européen

Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d’Occitanie

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Lancée le 9 mai 2021, la Conférence sur l’avenir de l’Europe, s’est achevée le 9 mai 2022 après la remise de ses conclusions finales contenant de multiples propositions réalisées sur la base de contributions déposées par des citoyens.

Si de nombreux thèmes ont été abordés, les propositions faites en matière de politique migratoire ont de quoi inquiéter et surprendre tant elles correspondent à la vision de l’Union européenne.



On y retrouve toute la vision idéologique de Bruxelles telle que la promotion de la discrimination positive à l’embauche, l’accès facilité au marché du travail pour les migrants, l’éducation des Européens sur les questions liées à la migration, la mise en place de mesures européennes pour assurer la sécurité et la santé de tous les migrants, l’accroissement du soutien de l’UE aux ONG pour l’accueil des migrants, la simplification des demandes d’asile, la répartition des responsabilités et des migrants entre les États membres, le renforcement de l’accueil des demandeurs d’asile, etc.



Curieusement… plusieurs propositions visant à lutter contre l’immigration, pourtant plébiscitées par les citoyens sur la plateforme numérique, n’ont pas été retenues.



Preuve, une fois encore, que Bruxelles manipule et trompe les Européens pour justifier sa conception et ses ambitions immigrationnistes pour l’avenir de l’Europe.