Les droits des clandestins, préoccupation majeure de l’Europe de Bruxelles

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Pendant que le Président turc Erdogan avance ses pions en Libye et s’apprête à procéder à un nouveau chantage aux migrants avec une Europe affaiblie, le Parlement européen démontre à nouveau son incapacité à s’emparer d’un sujet vital pour l’avenir des peuples européens.

En effet, le 14 juillet dernier, la présidente socialiste du groupe de travail Schengen, composé de députés européens de tous bords politiques censés traiter des enjeux de l’espace de libre-circulation en Europe et dont je suis membre, a refusé d’ajouter à l’ordre du jour de notre réunion le sujet des contrôles aux frontières en Europe.

Ceci, de la même manière qu’en février au début des crises sanitaire et migratoire dont nous commençons aujourd’hui à mesurer l’impact et les conséquences.

Plutôt que d’examiner des solutions crédibles pour prévenir et éviter le nouveau chantage aux migrants par la Turquie, la présidente de ce groupe de travail a donc refusé ma proposition et a préféré traiter une énième fois des droits des immigrés clandestins à la frontière croate et du rôle des ONG toutes plus immigrationnistes les unes que les autres. Cette vision idéologique et partiale qui se refuse de traiter les enjeux véritables de notre avenir doit être fermement combattue.