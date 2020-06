Bientôt un nouveau pic, celui de la violence et de la délinquance !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Le ministère de la justice indiquait fin mai que 13.649 détenus avaient été libérés durant la crise sanitaire. La population carcérale a donc ainsi été diminuée de 19% depuis le début du confinement. Les détenus se souviendront longtemps de leur déconfinement au moment où les honnêtes gens étaient confinés sous peine de strictes amendes…!

Face à cela, N. Belloubet déclare, le 12 juin, que la baisse du nombre de personnes détenues n’est pas seulement liée à la crise sanitaire mais relève d’une politique délibérée. Enfin, un aveu !

Ceci était, d’ailleurs, évident depuis la circulaire diffusée par le ministère de la Justice le 20 mai, visant à accélérer l’application de la réforme macroniste de la justice, consistant, entre autres, à réduire à peau de chagrin les incarcérations, par pure idéologie. Le monde parfait de Macron est forcément un monde sans prisons.

Pire encore, à ceci s’ajoute le suivi, après libération, des détenus radicalisés ou condamnés pour terrorisme, effectué par… téléphone et par email, en région parisienne, durant le confinement ! Oui, vous avez bien lu !

Au moment où des pans entiers de notre territoire se transforment en scènes de guérilla, où des bandes rivales communautaristes paradent fusils d’assaut en mains, le gouvernement apporte une réponse d’un laxisme inégalé.

Dans cette France fracturée, fragilisée où le socle républicain n’est plus qu’un lointain souvenir, une telle politique pénale adresse un message d’impunité reçu 5 sur 5 par tous les délinquants en puissance et accentue de ce fait les dangers pour nos concitoyens et nos forces de l’ordre. On vient d’en avoir un bien triste exemple à Dijon.

Seules des mesures fortes peuvent restaurer l’autorité de l’État par l’effectivité systématique de peines prononcées, l’expulsion des délinquants étrangers, la déchéance de nationalité et l’interdiction du territoire français pour les étrangers ayant commis des infractions en France.

Mais ce gouvernement n’en veut pas, il n’en a ni le courage ni la volonté.

La prochaine fois, lorsque vous voterez, souvenez-vous…