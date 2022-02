Accord migratoire entre l’UE et la Turquie : un flop magistral !

Communiqué de presse de Jean-Paul GARRAUD

Député français au Parlement européen

Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d’Occitanie

Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Dans un courrier adressé au président de la commission des Libertés civiles, justice et affaires intérieures, la direction générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission européenne reconnaît enfin que l’accord passé entre l’Union européenne et la Turquie visant à renvoyer les migrants arrivés clandestinement en Europe et partant du sol turc, n’est toujours par respecté.

Bien que l’UE ait versé 6,5 milliards d’euros à la Turquie pour la gestion des migrants, celle-ci refuse d’honorer ses engagements en matière de réadmission des clandestins et s’obstine à ne pas empêcher les départs irréguliers de migrants notamment vers Chypre, au prétexte que l’exemption de visa Schengen pour les courts séjours de ses ressortissants ne lui est pas accordée.

De plus, alors qu’en octobre dernier, la Commission européenne avait insisté auprès d’Ankara pour que les réunions du comité mixte de réadmission se tiennent de manière régulière, conformément à l’accord signé par les deux parties, on apprend là aussi que la Turquie n’y a donné aucune suite.

L’Europe de Bruxelles, sans volonté politique, confirme être totalement soumise aux diktats de la Turquie.

Quoi de plus normal, puisque l’Union européenne a donné les moyens aux autorités turques d’exercer un chantage sans fin à la submersion migratoire avec les plus de 4 millions de réfugiés installés sur son sol et pour lesquels aucun retour dans leur pays n’est toujours envisagé alors que la situation le permet aujourd’hui.