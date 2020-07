À Bruxelles, les élus LFI, LREM et Verts refusent de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Le 10 juillet 2020, était soumis au vote des députés européens un rapport initié par un député allié du Rassemblement National visant à recommander la conclusion d’un accord sur l’échange de données entre l’Office européen de police (Europol) et la Nouvelle-Zélande pour mieux lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Alors que le terrorisme, notamment islamiste, est une menace toujours aussi prégnante sur notre continent, les députés européens de la France Insoumise, la République en Marche et Les Verts ont refusé de voter pour ce texte renforçant la protection des Français et des européens.

L’opposition de ces élus à ce rapport est d’autant plus coupable au moment où le Sénat français vient de publier un rapport alarmant sur la propagation de la radicalisation et de l’islam politique en France.

L’islamo-gauchisme, le dogmatisme et le sectarisme semblent être les principaux leitmotivs de ces élus, bien au-delà de la sécurité et de la défense des Français et européens face au terrorisme à la criminalité organisée.