54 millions d’euros pour un bâtiment de l’Union européenne en plein Paris : un exemple de plus de dépenses inutiles

Communiqué de presse de d’Hélène Laporte, Député français au Parlement européen

En pleine pandémie et en pleine crise économique, nous apprenons que l’Union européenne se paye le luxe de louer un bâtiment à Paris, Place de la Madeleine, pour une surface de 1452 m2 et pour un montant de loyer annuel de 1 750 000 euros. En ajoutant les frais de communication, les charges, la surveillance, les assurances et taxes… la note s’élèvera à plus de 54 millions d’euros sur 18 ans. Et ce n’est pas terminé. Cet investissement excessif sera bien évidemment complété de charges de personnel et de frais de fonctionnement.

La finalité de cette installation se situe uniquement dans la communication de l’Union européenne. Mais est-ce bien la priorité du moment ? Notre pays est dans une grave tourmente, la France affiche de tristes chiffres : plus de 6,7 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres sur une population globale de 67 millions de Français : une personne sur 6 est en situation de pauvreté. De cette situation découle l’augmentation de 25% du nombre de nouveaux bénéficiaires aux Banques alimentaires depuis le début de la crise de la Covid—19.

L’Union européenne n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin de la dépense futile en souhaitant créer 20 autres installations dans les autres pays de l’Union européenne.

En tant que coordinatrice du groupe « Identité et Démocratie » à la Commission des budgets, il est de mon devoir de vous rappeler que la France versera en 2021, 26,8 milliards d’euros, soit une augmentation de 5,5 milliards. Vous pouvez compter sur moi pour m’opposer à toutes ces dépenses indécentes en cette période si délicate pour notre pays.