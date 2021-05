Monténégro : quand l’Union européenne paye les pots cassés des investissements chinois.

Il n’est jamais plaisant d’être celle qui clame : « je vous l’avais bien dit ! » Et pourtant. Dans

une question écrite du 17 février 2020, je dénonçais le contrat de prêt de 800 millions d’euros

souscrit par le Monténégro pour un projet d’autoroute.

Au-delà des doutes portant sur le projet proprement dit, la coquette somme alourdit

considérablement les comptes publics, notamment la dette, du petit État balkanique. D’autant

plus que l’affaire impliquerait des collatéraux matériels sur le territoire monténégrin.

Une situation qui à l’époque, ne semblait pas alarmer la Commission, confiante dans les

capacités de remboursement du pays.

Las ! En mars, le site d’actualité européenne Euractiv jetait le premier pavé dans la mare. À

l’en croire, le Monténégro appelait l’Union européenne à l’aide pour le remboursement du

fameux prêt.

Quant à l’autoroute, censée gagner la Serbie, il faut croire que les craintes émises par la

Banque européenne d’investissement en particulier étaient justifiées. En témoigne un article

édifiant d’Euronews, qui éreinte, en vrac, le non-respect des délais, le recours possible au

travail illégal par des sous-traitants, ou encore l’empreinte environnementale du projet.

Tout cela est d’autant plus consternant que ce type de déconvenues est monnaie courante. En

témoigne une étude de 2019 selon laquelle le projet chinois de route de la soie, impliquant la

construction d’infrastructures dans le monde entier, porterait atteinte à 4 138 espèces

animales et 7 371 espèces végétales environ. Quant au piège de la dette, certains États

africains en ont fait l’amère expérience.

En commission développement, je n’ai eu de cesse de dénoncer les conséquences

désastreuses de l’expansionnisme chinois. Avec le Monténégro, la Commission européenne

risque d’en subir les premières conséquences concrètes. Dommage également que ce ne soit

pas l’occasion de remettre définitivement en cause le processus insensé d’élargissement de

l’Union européenne aux Balkans.