Le 16 octobre 2020, Samuel Paty était lâchement assassiné par un islamiste tchétchène pour avoir enseigné ce qu’étaient la France et ses valeurs. Au nom du Rassemblement National, je tiens à saluer sa mémoire et celle des trop nombreuses victimes de l’islamisme.Je veux aussi rendre un hommage particulier aux enseignants, qui se retrouvent trop souvent démunis face à l’inquiétante radicalisation de leurs élèves et aux pressions communautaristes des parents.