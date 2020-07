Question écrite de Ludovic Pajot sur la reconstruction à l’identique de la flèche de Notre-Dame de Paris

M. Ludovic Pajot attire l’attention de Mme la ministre de la culture sur la reconstruction à l’identique de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette flèche avait fait l’objet d’une destruction lors de l’incendie qui s’est déclenché dans la cathédrale en avril 2019 et qui avait suscité une très forte émotion chez l’ensemble de nos compatriotes. Un débat existe sur le sujet entre ceux qui souhaitent que la reconstruction s’effectue à l’identique, suivant en cela les préconisations de l’architecte de l’époque Viollet-le-Duc et ceux qui voudraient une reconstruction s’alignant sur des projets beaucoup plus contemporains, et parfois même farfelus. Il semblerait qu’un consensus se forme pour que cette reconstruction puisse se faire à l’identique, comme une grande majorité de Français le souhaitent, même si des interrogations subsistent encore sur la nature de la charpente notamment. Il appartient désormais à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture composée d’experts du patrimoine et d’élus de faire le point sur les modalités de ce chantier considérable. Dans cette optique, il lui demande donc de bien vouloir lui faire un état des lieux de la situation, ainsi que de lui confirmer que le projet de reconstruction dit « à l’identique » sera bien retenu. Notre-Dame de Paris est bien évidemment en premier lieu un symbole de notre patrimoine religieux d’ailleurs trop souvent laissé à l’abandon, mais elle est également un joyau du patrimoine national auquel les Français sont particulièrement attachés, comme en témoigne la générosité qui a pu être constatée suite aux appels aux dons pour participer à sa reconstruction.