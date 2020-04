Question écrite de Bruno Bilde sur les graves humiliations et les violences infligées aux policiers

Question écrite de Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais, à Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, sur les graves humiliations et les violences infligées aux policiers

M. Bruno Bilde interroge M. le ministre de l’Intérieur sur les graves événements survenus ces derniers jours mettant aux prises nos forces de l’ordre à des bandes de racailles dans plusieurs quartiers de France.

En effet, depuis le 18 avril et l’accident d’un délinquant multirécidiviste à Villeneuve-la-Garenne, les banlieues se sont embrasées et chaque nuit est le théâtre d’émeutes et de guérillas contre les représentants de la République qui sont attaqués au mortier, au cocktail Molotov ou à la bombe artisanale.

Nos policiers sont aujourd’hui les cibles d’individus déterminés qui n’hésitent plus à aller au contact pour imposer leurs règles et annexer des territoires entiers au cri de « Mort aux porcs ».

Le week-end dernier, un motard de la compagnie d’intervention du département de la Seine-Saint-Denis a été violemment frappé dans le dos à Tremblay-en-France lors de la poursuite d’un individu en moto-cross. Plusieurs autres vidéos diffusées largement sur les réseaux sociaux font état de contrôles qui dégénèrent où l’on peut voir des fonctionnaires de police se faire copieusement insulter, provoquer et menacer de mort.

Lundi 27 avril à Colombes, deux policiers à moto ont été grièvement blessés après avoir été percutés volontairement par un automobiliste.

Ces épisodes qui ont tendance à se banaliser de Roubaix à Rouen en passant par Strasbourg et Limoges, sont extrêmement choquants.

Les affronts subis avec flegme et dignité par nos policiers sont d’effroyables humiliations pour la République qui s’incline et recule devant la voyoucratie et la tyrannie des racailles.

Ils révèlent que les délinquants, les caïds et les casseurs méprisent notre État de droit et ne craignent pas celles et ceux qui impuissants, n’ont pas les consignes pour intervenir et pire, refusent de riposter même en situation de légitime défense par crainte de la « bavure » et donc de la sanction. Il y a urgence pour arrêter cette descente dans les bas fonds du laxisme et de la soumission.

Qu’attend le gouvernement pour rétablir l’ordre républicain sur chaque portion du territoire national ? Attendez-vous qu’un policier soit tué pour intervenir ? Qu’attend le ministère de l’Intérieur pour assurer les policiers de leur soutien moral total et les autoriser à exercer la violence légitime de l’État ?