Question écrite de Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais, à Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, sur le lancement d’un grand appel à la solidarité nationale

M. Bruno Bilde interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le lancement d’un appel à la mobilisation nationale pour soutenir les entreprises en difficulté du fait de l’épidémie de Covid-19.

En effet, dans un entretien au Figaro en date du 30 mars 2020, Gérald Darmanin a annoncé la mise en ligne prochaine d’une plateforme de dons pour aider les particuliers et les entreprises dont l’activité est touchée par les mesures de confinement. Il précise notamment : « Pour ceux qui le peuvent, notamment pour les entreprises dont l’activité continue ou qui sont le moins affectées, c’est une façon d’apporter leur contribution à l’effort de solidarité de la nation envers ceux qui sont dans les situations économiques les plus difficiles. »

Alors que la France est championne du monde des prélèvements obligatoires avec un taux de 46%, alors que nos concitoyens sont matraqués de taxes et d’impôts depuis des années, alors que la pression fiscale s’est aggravée pour les classes moyennes et populaires depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron, la seule réponse du gouvernement à la crise actuelle serait de faire contribuer davantage les Français ?

A l’heure où nos gouvernants devraient plutôt s’interroger sur la faillite invraisemblable de notre système de santé à l’aune des centaines de milliards d’euros d’impôts prélevés ces dernières années, il est choquant et indécent d’en appeler à la générosité des Français pour réparer leurs erreurs et leur incompétence.

Si le gouvernement cherche de l’argent pour aider nos entreprises, il peut déjà rétablir l’impôt sur la fortune qu’il avait supprimé en décembre 2017. Cette mesure de justice sociale permettrait d’injecter près de 4 milliards d’euros en sollicitant les plus riches et par conséquent en assurant un véritable ruissellement.

Si le gouvernement cherche de l’argent pour aider nos entreprises, il peut fermer le robinet social de l’immigration et réserver le budget national à la solidarité nationale. Rien qu’en supprimant l’Aide médicale d’Etat réservée aux clandestins et la prise en charge des migrants « mineurs » isolés, l’Etat pourrait économiser 3 milliards d’euros par an.

Si le gouvernement cherche de l’argent pour aider nos entreprises, il peut une bonne fois pour toute s’attaquer frontalement et sérieusement à la fraude sociale dont le gouffre est estimé entre 15 et 45 milliards d’euros par an.

Si le gouvernement cherche de l’argent pour aider nos entreprises, il peut enfin revoir à la baisse les contributions que nous versons à l’Union européenne qui n’a été d’aucune utilité et d’aucun secours dans cette crise sanitaire majeure.

Allez-vous profiter de cette crise pour mettre fin aux gaspillages scandaleux au lieu de continuer à matraquer les Français d’impôts ?