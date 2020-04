Question écrite de Bruno Bilde sur l’absence de comptabilisation des malades du Covid-19 morts à domicile

Question écrite de Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais, à Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, sur l’absence de comptabilisation des malades du Covid-19 morts à domicile

M. Bruno Bilde alerte M. le ministre des solidarités et de la santé sur l’invraisemblable et dramatique absence de données statistiques relatives aux malades du coronavirus décédés à domicile.

En effet, un article du journal Le Parisien, publié le 10 avril dernier et intitulé « Les décès au domicile, morts invisibles du Covid-19 », a révélé la face immergée de la crise sanitaire à partir de témoignages glaçants de pompiers, de professionnels de santé et de policiers confrontés à de multiples interventions chez des personnes victimes du virus. Selon l’Insee, les chiffres de la mortalité à domicile ont explosé pour le mois de mars 2020 avec une augmentation nationale de près de 10% par rapport à mars 2019 avec des hausses vertigineuses à 32% et 44% pour le Grand Est et l’Ile-de-France qui sont les deux régions les plus touchées par l’épidémie.

Si la virulence du virus, la mauvaise perception de certains malades sur leur état et les symptômes, ou encore la solitude peuvent expliquer un grand nombre de décès en dehors des hôpitaux, il est parfaitement inexplicable et intolérable que ces morts ne soient pas pris en compte par la direction générale de la santé et par conséquent n’existent pas aux yeux de l’État français. Tel un pays du tiers-monde, la France est aujourd’hui incapable de dénombrer l’intégralité de ses morts du Covid-19.

Cette sordide réalité vient discréditer complétement les bilans quotidiens du directeur général de la santé Jérôme Salomon et devrait inviter expressément le gouvernement à revoir à la hausse le nombre de compatriotes décédés du coronavirus depuis le 1er mars dernier.

Toujours en retard et jamais transparent, l’exécutif aura attendu le 25 mars et les remontées catastrophiques du terrain, pour communiquer officiellement sur la mortalité dans les Ehpad et établissements médicaux-sociaux. Combien de temps faudra-t-il perdre encore pour qu’il daigne comptabiliser et ajouter les Français décédés à domicile du Covid-19 ?

Quand allez-vous ordonner le dépistage systématique des personnes décédées afin d’obtenir des études précises ?

Comment peut-on sérieusement établir une stratégie pour vaincre cette épidémie sans connaître ses réels ravages ? Comment peut-on préparer raisonnablement le déconfinement à partir de données partielles et insuffisantes ? Comment peut-on demander des sacrifices et une mobilisation sans faille à nos compatriotes si vous refusez sans cesse de leur dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ?