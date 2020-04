Question écrite de Bruno Bilde sur la nécessité de fermer nos frontières pour la période estivale

Question écrite de Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais, au Premier ministre, sur la nécessité de fermer nos frontières pour la période estivale

M. Bruno Bilde interroge M. le Premier ministre sur l’opacité qui règne autour des prochaines vacances d’été et sur l’absence totale de lisibilité pour les Français.

En effet, lors de sa conférence de presse du dimanche 19 avril, le Premier ministre a, comme à son habitude, pris des milliards de précautions pour ne pas donner des informations claires à nos compatriotes afin qu’ils prennent dès à présent leurs dispositions pour les mois de juillet et d’août. Alternant les formules alambiquées : « Je crains qu’il ne soit pas raisonnable d’imaginer voyager loin à l’étranger très vite », « ça me semble à ce stade, peut-être encore un peu déraisonnable », Edouard Philippe a laissé ouvert le champ des possibles niant l’évidence et méprisant le bon sens.

Lundi 13 avril, lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron nous indiquait curieusement que les frontières avec les pays non membres de l’Union européenne resteraient fermées jusqu’à nouvel ordre et en filigrane, que les frontières nationales demeuraient ouvertes.

La ministre de la transition écologique complétait la parole présidentielle en ajoutant : « Aujourd’hui, ce n’est pas le moment d’acheter un billet pour partir à l’autre bout de la planète avec toutes les incertitudes qu’on peut avoir sur ce que sera l’état de l’épidémie ».

En théorie et en dépit du bon sens, il serait donc interdit aux Français de voyager dans des pays épargnés par le coronavirus comme le Mozambique ou le Népal, mais il serait autorisé de se rendre chez nos voisins espagnols et italiens où la pandémie fait le plus de ravages en Europe. Quelle est la logique de « fermer » l’espace Schengen alors que les principaux foyers épidémiologiques se trouvent à l’intérieur de l’espace européen ? Il serait totalement absurde et dangereux de laisser les Français voyager en Europe cet été après leur avoir imposé un confinement à domicile pendant deux mois.

De même, il serait incompréhensible de laisser les vacanciers dépenser à l’étranger alors que notre économie touristique devrait perdre 40 milliards d’euros avec cette crise sans précédent.

La fermeture des frontières nationales permettrait de limiter efficacement les risques d’une nouvelle importation du virus tout en participant au soutien massif de nos filières touristiques et à la préservation des 2 millions d’emplois du secteur. A l’instar du soutien qu’ils expriment à nos agriculteurs et producteurs locaux, les Français seraient certainement sensibles à l’idée de passer leurs vacances dans nos territoires dans le cadre d’une grande campagne de localisme estival.

Alors que le déconfinement dans le temps et dans la pratique semble encore incertain, il est fondamental de garantir le principe de précaution et de protéger à la fois la santé des Français et notre économie touristique.

Quand allez-vous comprendre que notre sécurité sanitaire et économique passe par le rétablissement de nos frontières nationales ?