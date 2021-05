Yves Bonnet, Préfet honoraire et ancien député, rejoint la liste RN de Nicolas Bay pour faire gagner la Normandie

Le rassemblement des défenseurs de la France et de la Normandie se poursuit avec l’arrivée d’Yves Bonnet sur la liste menée par Nicolas Bay pour les élections régionales.

Yves Bonnet est Préfet de Région honoraire, ancien Député de la Manche, ancien Conseiller général et ancien directeur général de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST). Il est également président d’une association de défense du patrimoine et des paysages normands Patrimoine et Progrès.

Opposé à l’installation d’éoliennes qui saccagent les littoraux et le bocage normand, il rejoint la liste régionale « Faire gagner la Normandie », soutenue par le RN. Pour lui : « Seul Nicolas Bay peut mettre fin au mirage éolien qui menace notre indépendance énergétique. Hervé Morin et ses alliés macronistes détruisent nos paysages au nom d’une idéologie, il est temps que cela cesse ! ».

L’arrivée d’un homme d’expérience et de talent comme Yves Bonnet dans l’équipe de Nicolas Bay démontre une fois de plus la dynamique de la campagne menée par le Rassemblement National et ses alliés.