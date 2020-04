Violences urbaines : ne laissons pas quelques dizaines de délinquants entamer l’élan collectif contre le coronavirus

Communiqué du Rassemblement National

Depuis quelques jours, des atteintes à l’ordre public contre les biens ou des attaques à l’encontre des fonctionnaires de police ou des pompiers se multiplient la nuit tombée dans certaines cités.

Ces comportements délinquants tranchent avec le comportement parfaitement civique de l’immense majorité des habitants dont on peut se féliciter malgré l’exiguïté de certains appartements et l’inconfort du confinement.

Ces exactions sont le fait de quelques dizaines de voyous, souvent bien connus des services de police, agissant souvent dans le cadre d’une prise de contrôle mafieuse des territoires.

Dans la vie courante, ces individus, parfois issus de familles délinquantes et faisant profession de trafics, empoisonnent par leur comportement nuisant et agressif la vie des habitants. En ces circonstances d’épidémie, ces voyous mettent en danger la vie d’autrui par le non-respect du confinement et par les violences volontaires auxquelles ils se livrent maintenant de manière rituelle.

Le Rassemblement National s’étonne du silence des médias sur ces violences. Il demande que cette situation qui n’incrimine aucunement « la banlieue », mais quelques individus, fasse l’objet d’une réponse pénale d’une fermeté exemplaire pour un retour rapide à l’ordre républicain.

Il propose qu’un couvre-feu soit instauré à la nuit tombée pour permettre l’interpellation des casseurs/agresseurs de rue ou leur identification pour une arrestation ultérieure dans le cadre de procédures pénales systématiques pour incendies volontaires, agressions ou même tentatives de meurtre.

Il demande que ces violences, commises dans la période particulière d’urgence sanitaire, soient considérées comme une circonstance aggravante entrainant une détention provisoire immédiate et une sévérité accrue des peines.