Union européenne : vers un impôt européen

Communiqué de presse du Rassemblement National

L’accord qui vient d’être laborieusement trouvé par Emmanuel Macron et Angela Merkel est le pire que l’on pouvait imaginer pour la France et les Français.

La ruine …

Le dispositif qui est prévu, heurte directement et gravement les intérêts français :

– La France va contribuer à un fonds dont elle perdra la maîtrise d’affectation ;

– La France va contribuer à un fonds en étant contributeur déficitaire.

L’évidence, ce plan de relance est un leurre qui prive la France de toute chance d’un soutien efficace à son économie. Pire, au moment où une vague de faillites et de licenciements s’annonce pour l’automne, la France décide de se mutiler financièrement pour nourrir une vision idéologique et antinationale de l’Europe appelée « Union européenne ». Le Président français portera la responsabilité directe du désastre économique et social qui en résultera.

… et l’impôt

Pour l’avenir, le principe de la mutualisation de dettes qui est béatement et unilatéralement acté par M. Macron, ouvre la voie à un impôt européen pour rembourser la dette commune. Cette décision n’est pas seulement contraire à tous les traités européens, elle est, pour les Français, un déni de démocratie manifeste et inacceptable.

Le Rassemblement National appelle tous les Français à prendre conscience du processus qui s’est engagé dans leur dos, nuitamment, sans leur expliquer les conséquences des choix qui ont été faits pour eux, en violation directe de leurs intérêts. Il les appelle à se mobiliser pour que soient enfin défendus nos intérêts nationaux comme l’ intérêt individuel de chaque Français.