Quand l’Europe a-t-elle cessé de croire en l’intelligence de ses citoyens ? Il semble en effet qu’aux yeux des technocrates de Bruxelles et Paris, les peuples européens ne soient plus en mesure d’apprécier le véritable art et doivent se contenter de chorégraphies grotesques. Un tel niveau de déconnexion entre les élites dirigeantes et le bon sens des peuples me navre et m’inquiète.