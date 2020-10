Trois jours après l’attaque islamiste à Paris, le Parlement Européen est en débat sur le terrorisme… d’extrême droite !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen, Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

Alors que la France vient de connaître une énième attaque islamiste visant indirectement le journal Charlie Hebdo, le Parlement européen organise une réunion centrée sur le « terrorisme et l’extrémisme de droite » dans le cadre de l’agence de l’Union Européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

Ainsi, le ministre allemand de Basse Saxe (gauche) a notamment déclaré « le terrorisme et l’extrémisme de droite est en ce moment la chose la plus dangereuse. On ne peut pas le comparer à l’extrémisme de gauche, en tout cas dans sa magnitude. La grande différence est que l’extrémisme de droite est un pont vers le terrorisme de droite. Il y a un glissement des valeurs dans toute l’Union européenne…Il faut une définition plus précise de l’extrémisme de droite car il y a une sous-estimation de la menace aujourd’hui et donc de mauvaises stratégies.”

Obnubilée par l’extrême-droite, qu’elle assimile totalement avec les partis populistes, mais aveugle vis-à-vis de l’islamisme et de l’extrême-gauche, pourtant principales menaces selon le rapport 2020 de l’Agence Europol, l’Union européenne fait intentionnellement fausse route et met ainsi en danger la vie des Européens.

À quand un débat sur la montée du terrorisme … bouddhiste !?