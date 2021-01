Traversées de la Manche par des migrants : une hausse sensible !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen, Président de l’Association Professionnelle des Magistrats

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord vient de publier les chiffres des passages ou tentatives de passage de la Manche par des migrants depuis les côtes françaises pour rejoindre le Royaume-Uni.

Alors que la France et l’Union européenne ont été mises sous cloche du fait de la crise sanitaire une bonne partie de l’année, on constate donc, qu’en 2020, ces traversées ou tentatives de traversées ont concerné pas moins de 9.551 migrants et ont été multipliées par 4 par rapport à 2019 !

Déjà en 2019, ce chiffre avait été multiplié par 4 par rapport à 2018 !

Même si la préfecture maritime tente de minimiser l’importance de l’augmentation de 2020 en précisant qu’un même migrant peut être comptabilisé plusieurs fois s’il tente à plusieurs reprises le passage, cela n’explique pas cette explosion statistique depuis 2018, mais confirme par contre que les mesures d’éloignement et de reconduite à la frontière sont parfaitement inefficaces.

Entre la prise en charge humanitaire, l’hébergement, l’assistance et les opérations de sauvetage mobilisant régulièrement des moyens maritimes et aériens, il serait intéressant que soit calculée l’addition de cette folle politique migratoire financée sur le dos des contribuables français !