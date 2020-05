Tout est bon pour promouvoir le fédéralisme européen… même le Covid !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et son homologue Wolfgang Schäuble, ont publié le 26 mai, une déclaration commune intitulée : « La France et l’Allemagne, ensemble dans la crise du Coronavirus pour une nouvelle dynamique en Europe ».

Cette déclaration, pleine de vœux pieux, fait évidemment ressortir le pire de la vision européiste, cosmopolite et sans-frontièriste, au détriment des Etats nations.

En effet, les deux présidents appellent au rétablissement immédiat de la libre circulation au sein de l’espace Schengen, à une augmentation significative des contributions versées au budget européen par les Etats membres et à une réflexion sur les moyens de rendre l’Europe plus solidaire, plus réactive et plus souveraine…

Pire encore, le Président du Bundestag, W. Schäuble, se prononce pour une plus grande intégration politique de l’Europe qui pourrait se faire par des modifications de traités afin de transférer encore plus de souveraineté nationale à l’Europe de Bruxelles.

Pour ces européistes frénétiques et ultralibéraux mondialistes, tous les prétextes sont bons, même ceux qui relèvent des questions sanitaires, pour tenter de mettre en place leur vision globaliste et fédéraliste de l’Europe.

Seule, une Union des Nations européennes, fondée sur la coopération entre tous les Etats et respectueuse des peuples saura mettre un terme à cette vision politique qui a démontré toute sa nocivité lors de la gestion de la crise sanitaire