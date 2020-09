Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique : ils n’ont donc toujours rien compris

Communiqué de presse d’Aurélia Beigneux, Député français au Parlement européen, Membre de la Commission environnement

La stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement climatique, en cours de discussion au Parlement européen, démontre une incapacité générale à comprendre les échecs des politiques environnementales.

L’évolution de cette stratégie n’affiche toujours aucune volonté de remettre en cause les traités de libre-échange, le modèle économique actuel, ou de manière générale la mondialisation.

À aucun moment le projet de rapport ne mentionne le rôle des nations et des peuples dans la mise en place d’un cercle économiquement et écologiquement vertueux : il préfère renvoyer vers “les autorités locales et régionales” et la relance de l’Accord de Paris dont les objectifs et l’applicabilité sont notoirement compromis.

Sans changement de logiciel, l’Union européenne ne pourra envisager sa politique environnementale et son Pacte Vert que comme un affichage politique hypocrite et qui nous nous fera encore perdre du temps dans la lutte contre le réchauffement climatique.