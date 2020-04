Situation sanitaire catastrophique à Mayotte : le Gouvernement de M. Macron ne fait rien !

Communiqué de presse d’André Rougé, Député français au Parlement européen, Délégué national à l’Outre-mer du Rassemblement National

En dépit de l’alerte du Conseil scientifique COVID-19 sur le risque d’une explosion épidémique de notre département de Mayotte, les mesures véritablement à la hauteur de la situation n’ont pas été prises par le gouvernement de M. Macron pour y remédier.

Véritable désert médical, Mayotte ne dispose pas de moyens sanitaires suffisants pour faire face à une augmentation de l’épidémie du COVID-19.

Pour le seul mois de mars, la surmortalité a augmenté de 40 % par rapport à l’année dernière, ce qui atteste d’une progression galopante de l’épidémie.

La forte présence du virus aux Comores nous fait légitimement craindre le pire.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir constamment dénoncé la situation désespérée dans laquelle se trouvent nos compatriotes mahorais depuis des mois !

Confrontés à une insécurité quotidienne chronique qui est bien évidemment en rapport avec la vague subversive migratoire en provenance des Comores, nos compatriotes mahorais n’en peuvent plus.

Au lieu de leur venir en aide, M. Macron a signé le pacte du diable avec le Président de l’Union des Comores en lui octroyant un chèque de 150 millions d’euros sur trois ans, alors que ce dernier favorise la migration de ses compatriotes vers Mayotte et persiste à vouloir le rattachement de Mayotte aux Comores.

Fortement paupérisés, dépourvus d’un système de santé qui puisse répondre aux menaces les plus graves, subissant la criminalité et la délinquance, nos compatriotes mahorais sont désarmés et démunis plus que jamais !

Face à ce drame humanitaire prévisible, nous condamnons sans réserve l’inaction du Gouvernement de M. Macron qui abandonne totalement Mayotte, comme il fait également peu de cas de l’ensemble des territoires de l’Outre-Mer.

La République française doit cesser d’oublier nos compatriotes de l’Outre-mer : notre Nation s’est construite avec eux et nous devons plus que jamais leur venir en aide.

Nous appelons solennellement M. Macron et son gouvernement à intervenir pour mettre un terme à ce désastre humanitaire à Mayotte. Le premier devoir de la France est de protéger ses concitoyens, en quelque point du globe qu’ils se trouvent.

Il en va de la vie de nos compatriotes et de l’honneur de notre République !