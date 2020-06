Sécheresse en France

Communiqué d’Aurélia Beigneux, Député français au Parlement européen, Membre de la Commission Environnement

Alors que la France continue son déconfinement, nous voyons revenir de nombreux Français dans les différents lieux publics et notamment les espaces boisés et les parcs. Malheureusement l’herbe ne sera pas verte partout durant cette période estivale.

En effet, selon les chiffres proposés par Propluvia, 9 départements français sont sous la menace de fortes sécheresses : Ain, Ardèche, Charente, Isère, Loire-Atlantique, Oise, Rhône, Saône-et-Loire et Vendée. Dans ces secteurs, des arrêtés préfectoraux sont émis concernant des restrictions d’eaux. De plus, de nombreux départements du bassin méditerranéen vont subir des records de chaleur durant les prochains mois d’été.

Face à cette situation, les mesures sont diverses : réduction des prélèvements agricoles, interdictions des manœuvres de vannes, interdiction des activités nautiques, arrêt de l’arrosage des jardins, des espaces verts, des golfs, ou interdiction du lavage des voitures.

Avec un été plus chaud que d’habitude qui se profile sur l’ensemble du territoire selon Météo France, nos agriculteurs et l’ensemble de la profession vont en subir directement les conséquences. Dans l’absolu, la vie des Français, leur consommation et leurs activités, vont également être perturbées.

Face à cette situation de crise et alors que le secteur agricole sort à peine de la crise du COVID-19, j’ai questionné la Commission européenne à ce sujet pour savoir quelles seront les mesures de soutien aux différents secteurs impactés.