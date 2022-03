Scolyte du caféier en Guadeloupe : il faut agir !

Communiqué de presse de Monsieur André Rougé

Député français au Parlement européen

Groupe Identité et Démocratie (ID)

Membre de la Commission du développement régional

Délégué national à l’Outre-mer et membre du Bureau National du Rassemblement National

La propagation en Guadeloupe du scolyte du caféier devient particulièrement préoccupante pour les acteurs de la filière du café. Alors que ce parasite a déjà fait baisser la production de 5 à 10 % l’an passé, les caféiculteurs s’inquiètent, à juste titre, des récoltes à venir. Alors que le secteur agricole français, en particulier en Outre-mer, souffre d’une concurrence déloyale, l’Etat ne peut pas laisser les professionnels de la filière seuls face à ce nouveau facteur aggravant.

Marine le Pen porte dans son projet présidentiel un intérêt sincère à la France d’Outre-mer et a toujours démontré son engagement pour les filières agricoles qui y sont implantées. Comme sur les autres sujets, elle s’engagera dans une concertation avec les acteurs publics locaux et les acteurs de la société civile pour examiner les trajectoires qu’il convient d’adopter à court, moyen et long terme pour faire face aux enjeux agricoles, économiques et écologiques que constituent cette problématique.

L’attention profonde portée à nos compatriotes ultramarins par Marine le Pen prendra corps dès son élection à la présidence de la République avec la création d’un grand ministère de l’Outre-mer. Malheureusement, l’Outre-mer a trop longtemps été utilisée, ces dernières années, comme un strapontin qu’offrait le Président à l’un de ses amis. Marine le Pen est persuadée que la France mérite mieux et le niveau de précision de son programme sur la question est là pour en témoigner.