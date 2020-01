Scandale au Parlement européen : le président socialiste fait maintenant la chasse aux drapeaux français !

Communiqué de Julie Lechanteux, député français au Parlement Européen

Hier le Président socialiste du Parlement européen David Sassoli a décidé de faire retirer tous les drapeaux nationaux que les Députés exposent fièrement à leur place dans l’Hémicycle, alors que ce même Président laisse ridiculiser cette institution en acceptant casquettes et capuches en séances plénières faisant de ce lieu un véritable cirque !

Tous les députés européens du Rassemblement National se sont ainsi retrouvés sans l’emblème de la République française, le drapeau national, que nous défendons avec ferveur.

Il ne nous fera jamais oublier qu’il est le drapeau de notre pays la France et qu’il symbolise notre histoire notre identité, nos valeurs depuis plusieurs siècles.

Comme disait Alphonse De Lamartine : « Le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Si vous m’enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous enlevez la moitié de la force extérieure de la France, car l’Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de la République et de l’Empire. »

L’action du Président Sassoli incarne le parfait exemple de la dictature européenne illustrée par l’aberrante négation des identités nationales.

Le Président aurait-il oublié que la devise de cette institution est « Unis dans la diversité » ?