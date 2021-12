Samedi 4 décembre : journée d’action nationale du RN « rendre aux Français leur pays »

Ce samedi 4 décembre, le Rassemblement National organise dans toute la France une journée d’action nationale pour présenter aux Français les principales mesures de Marine Le Pen visant à rendre aux Français leur pays.

Pour protéger notre pays de l’insécurité physique et culturelle, Marine Le Pen rétablira l’ordre, éradiquera l’islamisme, stoppera l’immigration massive, contrôlera nos frontières et expulsera les centaines de milliers de clandestins qui vivent actuellement sur notre sol. De plus, elle instaurera la priorité nationale pour l’emploi, le logement et les aides sociales. Afin de mettre fin à la pratique autoritaire du pouvoir d’Emmanuel Macron, Marine Le Pen rendra aux Français leur souveraineté et les consultera régulièrement par référendum sur les grands enjeux de la nation.

Tout au long de la journée, les fédérations départementales du Rassemblement National seront mobilisées pour présenter aux Français les propositions de bon sens de Marine Le Pen contenues dans le nouveau tract « Rendre aux Français leur pays ».

Retrouvez le nouveau tract « Rendre aux Français leur pays » sur le site mlafrance.fr