Samedi 20 novembre, journée d’action nationale du RN consacrée au pouvoir d’achat

Communiqué du service de presse

Ce samedi 20 novembre, le Rassemblement National organise dans toute la France une journée d’action nationale pour présenter les principales mesures de Marine Le Pen visant à rendre aux Français leur argent.

Trois ans jour pour jour après la naissance du mouvement des gilets jaunes, le pouvoir d’achat reste la principale préoccupation des Français. Alors qu’Emmanuel Macron continue le matraquage fiscal des classes moyennes et populaires, Marine Le Pen propose plusieurs mesures pour améliorer leur pouvoir d’achat de 200€ par mois en moyenne : augmenter de 10% les salaires en contrepartie d’une exonération de charges, baisser les taxes sur les carburants et les énergies, supprimer la redevance audiovisuelle, baisser les tarifs des péages, exonérer d’impôt sur le revenu tout jeune de moins de 30 ans, etc.

Tout au long de la journée, les fédérations départementales du Rassemblement National seront mobilisées pour présenter les propositions de bon sens de Marine Le Pen contenues dans le nouveau tract « Rendre aux Français leur argent ».

Retrouvez le nouveau tract « Rendre aux Français leur argent » sur le site mlafrance.fr