Réveillon 2021 : visite de Marine Le Pen à ceux qui veillent sur nous

Marine Le Pen, candidate à la présidence de la République et députée du Pas-de-Calais, accompagnée d’Aurélia Beigneux, députée au Parlement européen et élue héninoise, et de Christopher Szczurek, 1er adjoint au maire d’Hénin-Beaumont Steeve Briois, a tenu en ce 31 décembre à rendre visite au personnel soignant, aux forces de police et aux sapeurs-pompiers d’Hénin-Beaumont, ville-centre de sa circonscription.

Dans un contexte éminemment difficile pour l’ensemble des Français, Marine Le Pen a souhaité apporter personnellement son soutien à ceux qui veillent sur nous à quelques heures du passage à l’année 2022. Au cours de ces échanges conviviaux, elle a pu témoigner de la reconnaissance et de la fierté du peuple français à ceux qui, en ce soir de réveillon, seront une fois encore au service de leurs compatriotes.