Quand la classe politique pille le programme de Marine Le Pen

Communiqué de presse de Monsieur André Rougé

Député français au Parlement européen

Groupe Identité et Démocratie (ID)

Membre de la Commission du développement régional

Délégué national à l’Outre-mer et membre du Bureau National du Rassemblement National

A six mois de l’élection présidentielle, voilà que l’ensemble de la classe politique fait assaut de plagiat sur le programme de Marine Le Pen. Nous nous souvenons de Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer brocardant l’islamo-gauchisme alors qu’« en même temps », et dans le même gouvernement, le ministre de l’Intérieur faisait preuve de la plus coupable complaisance vis-à-vis de ce même islamo-gauchisme.

Aujourd’hui, ce sont les caciques de LR qui sont en pointe dans le pillage programmatique :

Michel Barnier , autrefois chantre du fédéralisme lorsqu’il était commissaire européen, se rêve aujourd’hui défenseur de la souveraineté juridique et du bouclier constitutionnel, concept énoncé pour la première fois par Marine Le Pen lors de la présentation à la presse de son projet de loi référendaire contre l’immigration.

, autrefois chantre du fédéralisme lorsqu’il était commissaire européen, se rêve aujourd’hui défenseur de la souveraineté juridique et du bouclier constitutionnel, concept énoncé pour la première fois par Marine Le Pen lors de la présentation à la presse de son projet de loi référendaire contre l’immigration. Gérard Larcher , qui défend la délivrance du droit d’asile dans les consulats et ambassades, concept lui aussi énoncé pour la première fois par Marine le Pen.

, qui défend la délivrance du droit d’asile dans les consulats et ambassades, concept lui aussi énoncé pour la première fois par Marine le Pen. Valérie Pécresse , aux convictions à géométrie variable en fonction des sondages du moment quittait hier LR, qu’elle trouvait trop à droite. Aujourd’hui, elle se rallie à notre thème de campagne des européennes : « l’Europe des nations ».

, aux convictions à géométrie variable en fonction des sondages du moment quittait hier LR, qu’elle trouvait trop à droite. Aujourd’hui, elle se rallie à notre thème de campagne des européennes : « l’Europe des nations ». Éric Zemmour s’est aperçu que la France est l’objet d’une submersion migratoire, là où Marine le Pen l’évoque de façon quasi quotidienne depuis plusieurs années.

Est-il besoin de citer le président de la République, Emmanuel Macron, que la schizophrénie du « en même temps » amène à parler de réindustrialisation du pays, ce dont parle Marine le Pen depuis plus de cinq ans, alors qu’il s’est rendu complice du coupable dépeçage d’Alstom par les Américains et qu’il a fermé Fessenheim.

Marine Le Pen a gagné une première bataille : celle du projet et celle des idées. Mais elle doit encore gagner celle décisive du mois d’avril.

Tous ensemble, unis derrière elle, continuons le combat pour la France et les Français !