Pour l’honneur de la France, accueillons Asia Bibi !

Communiqué de Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, député français au Parlement européen

Pakistanaise de religion chrétienne, Asia Bibi a passé les neuf dernières années de sa vie en prison après avoir été condamnée à mort pour « blasphème contre l’islam ». Bien qu’acquittée sous la pression internationale, il lui est impossible de demeurer dans son pays d’origine, où les chrétiens y subissent un véritable calvaire.

La France doit se porter garante de sa protection et lui octroyer le statut de réfugiée, car c’est en accueillant des hommes et des femmes tels qu’Asia Bibi que nous redonnerons ses lettres de noblesse à l’asile, aujourd’hui dévoyé et converti en véritable filière d’immigration massive.

Au-delà de la situation personnelle d’Asia Bibi, la France devrait davantage faire entendre sa voix pour alerter sur le sort des Chrétiens persécutés dans le monde, et notamment au Moyen-Orient.