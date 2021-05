Pour le Haut Commissariat aux Réfugiés, l’Europe doit accueillir encore plus de clandestins !

Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), organe de l’ONU, vient d’annoncer que depuis le mois de janvier 2021, ce sont plus de 10.400 migrants qui sont arrivés par voie maritime en Italie, soit 170% de plus qu’en 2020. Une accélération du phénomène a été constatée puisque sur les 10 premiers jours du mois de mai ils étaient près de 3.000 migrants à accoster.

Le HCR indique que la majorité de ces migrants sont issus d’Afrique Subsaharienne et du Maghreb et précise aussi qu’il y a parmi eux une forte présence d’enfants évidemment non accompagnés … Ces derniers devront donc être obligatoirement pris en charge par les États européens une fois qu’ils auront posé un pied sur notre continent, alors qu’une majorité d’entre eux ne sont aucunement mineurs1.

Le HCR a bien sûr salué l’attitude de l’Italie qui, malgré la crise sanitaire et l’overdose migratoire dont elle est victime, continue d’accueillir des clandestins et demande aux autres États européens d’en faire davantage. Faudrait-il peut-être pour le HCR aller chercher directement les potentiels candidats à la migration chez eux, dans leur pays d’origine ?

Décidemment, le HCR qui ne connaît pas la crise, avec un budget de 8,6 milliards de dollars destiné à promouvoir la submersion migratoire, confirme sa totale déconnexion du monde réel dans lequel les Européens subissent les conséquences sociales, sécuritaires, sanitaires et identitaires de son action !