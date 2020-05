Plan de relance : Macron et Merkel renvoyés dans leurs cordes !

Communiqué de presse de Jean-Paul Garraud, Député français au Parlement européen

Le plan d’Angela Merkel et d’Emmanuel Macron visant à relancer l’Europe par un endettement massif et mutualisé à hauteur de 500 milliards d’euros n’aura pas fait long feu !

En effet, l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont répété leur opposition à toute dette émise au nom de l’Union européenne ainsi qu’à toute augmentation de son budget.

L’Europe de Bruxelles, mais surtout le tandem euro-béat Merkel/Macron, démontre ainsi son incapacité à faire consensus et à apporter la confiance nécessaire auprès des 27 Etats membres.

Quoi de plus normal quand la proposition de financer par l’endettement la relance d’une Europe déjà économiquement affaiblie, est émise par celui qui dirige la France, en déficit chronique depuis 46 ans et dont la dette 2020 devrait atteindre plus 115% du produit intérieur brut !

Alors que gouverner c’est prévoir et prévoir c’est concevoir les choses avant les autres, force est de constater que ceux qui nous gouvernent ne prévoient rien d’autre qu’un perpétuel endettement.

Les Français, victimes de l’inconséquence macroniste, devront, eux, absolument prévoir de changer leurs gouvernants dans deux ans !