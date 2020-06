Plan de confiance républicaine pour la police : 40 propositions pour sécuriser l’exercice du métier de policier

Communiqué du Rassemblement national

Dans la continuité du Livre blanc sur la sécurité (“La sécurité partout et pour tous”) présenté en Février 2020 par Marine Le Pen, le Rassemblement national présente aujourd’hui “40 propositions pour sécuriser l’exercice de la profession de policier” au vu de la complexité de plus en plus grande des missions et pour sécuriser la vie professionnelle, personnelle et familiale des policiers.

Ces 40 mesures doivent permettre aux policiers de retrouver confiance dans leur métier mais également de s’assurer qu’ils remplissent correctement leurs missions au service de la Nation et de leurs concitoyens.

https://rassemblementnational.fr/pdf/Plan-confiance-republicaine.pdf